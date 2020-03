O Benfica não concorda com o chumbo da CMVM à OPA parcial lançada sobre a SAD encarnada e deverá recorrer da decisão do regulador.

«Há diferentes interpretações sobre o método de financiamento da OPA», disse à agência Lusa fonte oficial do Benfica, adiantando que o departamento jurídico do clube tem uma visão diferente daquela que foi apresentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

De acordo com a TVI, a entidade reguladora chegou à conclusão de que o Benfica (clube) pretendia comprar ações da SAD com recurso a verbas da própria sociedade. A solução seria aumentar a renda cobrada pela Benfica SGPS à SAD, pela utilização do estádio, e ainda antecipar alguns anos dessa receita, utilizando depois esses montantes para a OPA. Uma situação irregular no contexto desta operação, segundo a CMVM.