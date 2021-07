«Na sequência da renúncia apresentada pelo Sr. Luís Filipe Ferreira Vieira, conforme ontem comunicada, a designação de Dr. Sílvio Rui Cervan como membro do Conselho de Administração da Benfica SAD terá como consequência a imediata produção de efeitos daquela renúncia», pode ler-se, na nota publicada pela CMVM.

Sílvio Cervan, refira-se, é também vice-presidente do clube da Luz.

A SAD do Benfica informa ainda que teve conhecimento do comunicado da direção do clube, no qual revelou a intenção de se opor à aquisição de 25 por cento do capital social dos encarnados por parte do milionário norte-americano John Textor.