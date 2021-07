John Textor, empresário norte-americano sobre quem recaem «fortes indícios» de ter celebrado um acordo de compra e venda com José António dos Santos para a aquisição de 25 por centos das participações da SAD do Benfica, negou ter adquirido ações da sociedade encarnada, mas assumiu a existência de conversas com aquele que foi um dos quatro detidos na sequência da «Operação Cartão Vermelho»

Num comunicado publicado no seu site oficial, John Textor disse que o empresário também conhecido como «rei dos frangos» lhe foi apresentado não por elementos da direção do Benfica, mas por um banco de investimento sediado em Londres com o qual mantém conversas regulares acerca de possíveis investimentos no desporto e que José António dos Santos o viu como a pessoa indicada para dar seguimento à missão do Benfica

(em atualização)