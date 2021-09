A SAD do Benfica informou, esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o seu antigo presidente, Luís Filipe Vieira, recebeu uma proposta para venda das ações que ainda detém na sociedade anónima desportiva, num valor de quase 5,9 milhões de euros.

Em nota à CMVM, a SAD do Benfica refere que «tomou conhecimento pelo Sport Lisboa e Benfica de que esta entidade recebeu do Senhor Luís Filipe Vieira uma comunicação para exercer o direito de preferência relativamente à possível transmissão das 753.615 ações representativas de 3,28 por cento do capital social da Benfica SAD» de que Vieira é titular.

A comunicação de Vieira ao clube surge como necessária porque o Benfica tem precisamente esse direito de preferência sobre as ações da SAD. Contudo, essa opção por parte dos encarnados tem de surgir até 15 de setembro, dentro de uma semana.

«Na referida comunicação não é identificado o potencial adquirente, é mencionado que a proposta de aquisição ascende a 7,80 euros por ação (o que corresponde ao valor global de 5.878.197 milhões de euros) e que o exercício ou não do direito de preferência deverá ser comunicado até ao fim do dia 15 de setembro de 2021. Não consta da comunicação mais nenhuma informação acerca da potencial venda», refere, ainda, a nota da SAD das águias à CMVM.

A sociedade «informa ainda que não tem conhecimento de qualquer decisão do Sport Lisboa e Benfica a este respeito», termina a nota.