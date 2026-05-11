O Benfica apresenta-se nesta segunda-feira diante do Sp. Braga na Luz com duas alterações no onze relativamente ao último jogo (2-2 com o Famalicão).

Nicolás Otamendi e Richard Ríos saem da equipa devido a castigos e Tomás Araújo e Rafa Silva alinham de início.

De resto, Mourinho não mexe mais, mantendo Ivanovic de início na frente de ataque.

Do lado do Sp. Braga, Rodrigo Zalazar, que estará a caminho de se tornar reforço do Sporting na próxima época, começa no banco. É uma de três alterações de Carlos Vicens relativamente ao jogo da passada quinta-feira em Friburgo. Além dele, saem Paulo Oliveira e Dorgeles: entram Lelo, Gabri Martínez e Navarro.

Onze do Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Dahl; Aursnes, Barreiro e Rafa; Prestianni, Ivanovic e Schjelderup.

Onze do Sp. Braga: Hornicek; Vitor Carvalho, Lagerbielke e Lelo; Victor Gómez, Moutinho, Gorby, Tiknaz e Gabri Martínez; Pau Víctor e Fran Navarro.