O Benfica-Sporting custou mais de 30 mil euros em multas aos rivais de Lisboa.

A maior fatia pertenceu aos encarnados, que terão de pagar perto de 25 mil euros devido a deflagração e arremesso de engenhos pirotécnicos, entrada de outros objetos não autorizados, arremesso de outros objetos e também por cânticos do speaker numa altura em que a bola rolava no relvado.

Além disso, Carlos Cachada, adjunto de Bruno Lage que foi expulso, terá de cumprir um jogo de castigo e foi multado em 1.530 euros por ter saído da área técnica para protestar, com excessos verbais, uma decisão do árbitro.

A SAD encarnada viu ainda ser-lhe instaurado um processo disciplinar relacionado com a invasão de campo de um adepto já depois do final do jogo.

O Sporting, pelo comportamento do público - insultos ao adversário e uso de engenhos pirotécnicos - mas também pelo atraso de quatro minutos para a segunda parte (4 minutos sem justificação), terá de pagar cerca de 7 mil euros em multas.

Refira-se ainda que Rui Borges, treinador dos leões, foi multado em 765 euros por não ter usado a braçadeira de treinador durante o jogo que terminou com a expulsão de Ricardo Esgaio, que terá de cumprir dois jogos de suspensão e de pagar ainda duas coimas acessórias: uma de 510 euros (insultos a Otamendi) e outra de 1.020 euros por ter esticado o braço e o dedo do meio para os adeptos do Benfica aos 63 minutos aquando do golo dos encarnados.