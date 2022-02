Benfica e V. Guimarães defrontam-se no Estádio da Luz a partir das 18h00 deste domingo para a 24.ª jornada da Liga.

Os encarnados não contam com dois habituais titulares (Otamendi e Weigl), que devem ser rendidos no onze por Morato e Meïté.

O Benfica tentará a reaproximação ao Sporting, depois do atual segundo classificado da Liga ter empatado a dois golos diante do Marítimo. À entrada para este jogo, a equipa de Nélson Veríssimo está a sete pontos dos leões e a 12 do líder FC Porto. Já o V. Guimarães procura regressar aos bons resultados depois de duas derrotas seguidas.

Veja na GALERIA ASSOCIADA os onzes prováveis de Benfica e V. Guimarães