Pizzi aproveitou a mensagem de ano novo partilhada nas redes sociais para revelar que já está curado da covid-19.

«Finalmente livrei-me deste “bicho” . Quero agradecer a todas as pessoas as mensagens de apoio que recebi e dizer-vos que correu tudo muito bem e que tanto eu como a minha família estamos óptimos . Agora resta-me desejar a todos um feliz 2021 com muita saúde, paz e amor», escreveu o jogador do Benfica.

Pizzi testou positivo à covid-19 antes da Supertaça, e por esse motivo falhou a final perdida para o FC Porto, assim como o jogo com o Portimonense, para a Liga.