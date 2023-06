O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao futebolista do Benfica, David Neres.

Nas deliberações anunciadas esta quinta-feira, o CD da FPF indica a «instauração de processo disciplinar a David Neres Campos, por deliberação da secção profissional, de 30 de maio de 2023, tendo por objeto apuramento da eventual relevância disciplinar de factualidade constante de notícias divulgadas na comunicação social».

Na celebração do título de campeão nacional do Benfica, David Neres publicou comentários na rede social Instagram em jeito de provocação aos médios internacionais portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, e aos dois clubes rivais. A situação levou o FC Porto a anunciar uma queixa junto do CD da FPF.

Além dessa situação, no próprio dia do título, no passado sábado, Neres decidiu comentar uma publicação no Instagram oficial do FC Porto, questionando o ar sério de Otávio, quando este marcou o segundo de três golos dos azuis e brancos na última jornada, ante o V. Guimarães. «Cadê o sorrisinho», questionou Neres, já de madrugada, no final dos festejos no Marquês.

O internacional português do FC Porto responderia no domingo de manhã: «David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz», referiu.