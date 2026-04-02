É oficial! O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Daniel Banjaqui.

O lateral-direito, de 18 anos, assinou um novo vínculo válido até 2031. Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o novo contrato contempla uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O internacional sub-21 cumpriu 18 anos no passado dia 24 de março e estava, por isso, habilitado a assinar um contrato de longa duração. À semelhança do que fez com outros campeões do mundo de sub-17, como Anísio Cabral, o Benfica agarra uma das joias da formação, isto apesar do interesse de tubarões europeus.

Banjaqui estreou-se esta época pela equipa principal do Benfica - soma uma assistência em três jogos. Além disso, alinhou pelos sub-19, sub-23 e equipa B.