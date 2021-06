O América de Cali, clube da divisão principal colombiana, está interessado em contratar Cristian Arango, avançado que pertence ao Benfica. A garantia foi dada por Túlio Gómez, o maior investidor do clube, ao portal Zona Libre de Humo.

«Esse é um jogador do qual gosto. No entanto, será preciso negociarmos tanto com o Benfica como com o Millonarios. Mas é um grande jogador», afirmou Gómez.

Cristian Arango está nos quadros do Benfica desde a época 2017/18, mas nunca realizou um jogo pelos encarnados. Desde então, foi cedido ao Desportivo das Aves, Tondela e Millonarios, clube onde está desde 2019. Esta época, o atacante tem oito golos e quatro assistências em 19 jogos.