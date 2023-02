Roger Schmidt perdeu Enzo Fernández no mercado de inverno, mas garantiu que continua a ter soluções suficientes no plantel para o meio-campo. O treinador do Benfica projetou a receção ao Casa Pia, deste sábado, e apontou quais são os cinco jogadores que podem desempenhar o papel do argentino.

«Jogamos quase sempre no mesmo sistema, com dois jogadores no meio-campo. Temos cinco opções para essa posição: Tino, Chiquinho, Fredrik Aursnes, João Mário e João Neves», começou por dizer, antes de elogiar Chiquinho, titular em Arouca.

«O Chiquinho tem evoluído muito nos últimos meses, sobretudo nesta posição. Começou mais como um médio ofensivo, numa altura da época, recuou e sente-se muito confortável neste papel, sente-se muito confiante nesta posição. É muito bom com bola, corre muito, tecnicamente é muito fiável. Podemos compensar a saída de Enzo», analisou.

«Foi inesperado que o Enzo saísse, mas a nossa decisão foi manter tudo assim porque no último dia era difícil fazer alguma transferência rápida e, se fazes algo, tem de ser uma transferência de alta qualidade. Mas, na minha opinião, as cinco opções que temos são de topo», vincou.

O treinador falou ainda da redução do plantel de 37 para 24 jogadores e na possibilidade de poder chamar mais jovens para treinarem com a equipa principal. «Este é o nosso plantel, com 24 jogadores e é com estes que queremos ser campeões e fazer os benfiquistas orgulhosos. Acho que é possível», rematou.