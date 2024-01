O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Marcos Leonardo, tal como o Maisfutebol havia anunciado.

Em comunicado, as águias informam que o avançado contratado ao Santos fica com um contrato válido por cinco temporadas e meia, até 2029.

O internacional sub-23 brasileiro, refira-se, aterrou em Lisboa na madrugada desta quinta-feira. Cumpriu os habituais exames médicos, vestiu a camisola e foi anunciado esta noite.

Em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), o Benfica detalhou o negócio: paga ao Santos 18 milhões de euros por 100 por cento do passe e o emblema brasileiro «terá direito a receber uma percentagem de 10 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador».

Além disso, Marcos Leonardo fica com uma cláusula de rescisão fixada nos 150 milhões de euros.

Formado no Santos, Marcos Leonardo chega à Luz depois de um ano em que marcou 21 golos e fez quatro assistências em 49 jogos, apesar da descida de divisão do Peixe. No plantel de Roger Schmidt, vai concorrer com Arthur Cabral, Casper Tengstedt e Petar Musa por um lugar no ataque.

O comunicado enviado à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Santos FC para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Marcos Leonardo, por um montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros).

Mais se informa que o Santos FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2029, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros).»