O Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a candidatura de Florentino Pérez «manifestou a firme intenção de contratar» José Mourinho, caso vença as eleições do Real Madrid, a 7 de junho.

Segundo a nota oficial dos encarnados, os «merengues» irão pagar os 15 milhões de euros relativos à cláusula de rescisão do contrato do treinador, se o atual presidente for reeleito. De resto, o Maisfutebol já tinha noticiado que o Benfica tinha sido informado na última noite sobre a intenção de Florentino Pérez, que até nas redes sociais revelou que Mourinho será o seu treinador, caso vença Enrique Riquelme.

Diga-se ainda que a saída de Mourinho, que tinha mais um ano de contrato na Luz, permitirá ao Benfica oficializar a contratação de Marco Silva, que deixou o Fulham e prepara-se para assumir o comando técnico das águias.

O comunicado do Benfica à CMVM na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor.»