Sidny Cabral deixou o Benfica e rumou ao Trabzonspor, confirmaram os dois clubes, esta sexta-feira.

Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o Benfica vai receber aproximadamente dez milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos, pela venda pela do polivalente cabo-verdiano.

Recorde-se que Sidny Cabral estava inicialmente muito reticente em mudar-se para a Turquia e até só queria definir o futuro após o Mundial. No entanto, o Trabzonspor fez uma operação de charme muito insistente, tendo inclusivamente duplicado o contrato oferecido. De resto, o clube turco informou que o jogador de 23 anos assinou por quatro épocas e vai auferir 1,3 milhões de euros brutos por temporada.

Sidny chegou à Luz no último mercado de inverno, oriundo do Estrela da Amadora. Em apenas meia temporada de águia ao peito, o cabo-verdiano somou 12 jogos e marcou um golo.