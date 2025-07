Enquanto o Sporting aponta uma revolução e reestruturação, o Benfica continua a aproveitar a saída de internacionais portuguesas. Depois de Ana Borges, as águias anunciaram a contratação de Diana Silva, ponta de lança de 30 anos. O vínculo é válido até junho de 2028.

De recordar que esta avançada é a melhor marcadora do Sporting, com 151 golos entre 2016 e 2025 – com um empréstimo ao Aston Villa em 2020/21.

Formada pelo Atl. Ouriense, Diana Silva afirmou-se no Clube de Albergaria, na época 2015/16.

«Estou muito feliz por assinar por um dos melhores clubes do mundo. Não posso dizer de outra forma, acho que o Benfica confiou em mim e eu quero contribuir com títulos. Porque eu sei que é um clube muito exigente, os adeptos são muito exigentes, mas é algo positivo», disse aos meios do Benfica.

Depois de Carole Costa, em 2020, e Ana Borges, neste verão, Diana Silva é a terceira jogadora a trocar o Sporting pelo Benfica.