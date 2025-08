A internacional portuguesa Ana Borges, reforço do Benfica para 2025/26, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, confirmou o clube encarnado, ao final da tarde desta segunda-feira.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que Ana Borges sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A internacional portuguesa será submetida em breve a intervenção cirúrgica e inicia um longo protocolo de reabilitação com o Departamento Clínico do clube», informa o Benfica, em nota oficial.

Prevê-se um tempo de paragem prolongado para a atleta de 35 anos, que dificilmente poderá competir pelo Benfica em 2025/26, dado o cariz da lesão.

A lateral/extremo chegou ao Benfica depois de nove épocas no Sporting, clube que representou depois de ter feito percurso no estrangeiro, no Chelsea, Atlético de Madrid, Prainsa Zaragoza, SC Blue Heat e de ter concluído a formação ainda em Portugal, no Fundação Laura Santos, onde subiu a sénior.