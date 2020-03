O Benfica realizou na noite de quarta-feira a habitual Gala Cosme Damião, no Campo Pequeno, que consagra os melhores do ano.



Ferro, Pizzi e Bruno Lage foram alguns dos premiados da noite.

Lista de premiados:



Ferro (revelação futebol)

Formar Benfica (inovação)

Femininos juniores (formação)

Pimenta (alta competição)

João Sequeira de Andrade (mérito e dedicação)

JF S. Domingos de Benfica (parceiro)

Juntos por Moçambique (projeto do ano)

Rafael Lisboa (revelação modalidades)

Grândola (casas do Benfica)

Voleibol masculino (equipa do ano)

Vitor Martins (carteira)

Pizzi (futebolista)

Bruno Lage (treinador do ano)

José António Martinez (homenagem)