O Benfica confirmou este sábado o final do empréstimo de Renato Sanches e o regresso do médio ao Paris Saint-Germain.

«Obrigado, Renato Sanches. Formado no Sport Lisboa e Benfica, Renato Sanches regressou a casa em agosto de 2024, cedido, por empréstimo de um ano, pelos franceses do PSG», pode ler-se no comunicado oficial.

Emprestado no início da temporada pelos franceses do Paris Saint-Germain, o médio português realizou um total de 21 jogos e apontou um golo. No regresso conquistou uma Taça da Liga.

De recordar que Renato Sanches fez formação no Benfica e estreou-se a sénior em 2015/16, antes de rumar ao Bayern Munique. Ao longo da carreira vestiu as camisolas do Swansea, Lille, PSG e Roma.

O regresso ao Benfica fica marcado por várias lesões, acabando por não vingar (de novo) no clube da Luz.