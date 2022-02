O Ajax anunciou este domingo que Marc Overmars apresentou a demissão após ter sido acusado de assédio sexual por várias funcionárias do clube. A demissão foi aceite pela administração e a saída da antiga estrela tem efeitos imediatos.

Em causa estarão mensagens de cariz sexual enviadas durante um largo período de tempo a várias mulheres que trabalhavam no clube, as quais apresentaram agora queixa.

«Estou envergonhado. Na semana passada fui confrontado com relatos sobre meu comportamento e como isso atingiu outras pessoas. Infelizmente, não percebi que estava a passar os limites, mas isso ficou claro para mim nos últimos dias. De repente, senti uma enorme pressão. Peço desculpas», referiu Overmars.

«Certamente, para alguém na minha posição, este comportamento é inaceitável. Agora também percebo isso. Mas é tarde de mais. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax. Isso também tem um grande impacto na minha situação familiar. É por isso que peço a todos que me deixem a mim e À minha família em paz.»

Marc Overmars foi um dos melhores jogadores dos anos 90, tendo representado o Ajax, o Arsenal e o Barcelona. Era desde 2012 diretor do futebol do Ajax, tendo sido um dos responsáveis pela mudança de paradigma no clube que é adversário do Benfica na Liga dos Campeões.