Agora é oficial: o futebolista argentino Ángel Di María renovou contrato com o Benfica por mais uma época, até 2025. O anúncio foi feito pelos encarnados, na noite desta terça-feira.

«Acordo selado! O Sport Lisboa e Benfica e o futebolista Ángel Di María renovaram a ligação contratual por mais uma época», informa o Benfica, em comunicado.

O extremo de 36 anos, que recentemente findou o seu percurso na seleção da Argentina com a conquista da Copa América, parte para a quinta época no Benfica.

Di María jogou três épocas no Benfica, na sua primeira passagem pelo clube (de 2007 a 2010) e em 2023/24.

O regresso à Argentina já este ano foi forte hipótese, mas questões familiares, no meio de várias ameaças vindas do seu país, fizeram com que Di María adiasse essa possibilidade.

«Oxalá seja possível alcançar os títulos que na época passada não consegui»

Após assinar a renovação pelo Benfica, Di María disse estar «feliz por ficar mais um ano no Benfica». «Oxalá seja possível alcançar os títulos que na época passada não consegui», afirmou Di María, aos canais do clube.

«Voltar a ser campeão nacional pelo Benfica seria muito lindo. Era o sonho que eu tinha na época passada, não consegui concretizá-lo, mas desejava-o muito. A vida deu-me uma segunda oportunidade, e oxalá possamos lograr esse objetivo, que seria muito especial para mim e para todos os benfiquistas», referiu, ainda.