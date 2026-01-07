O presidente do Benfica, Rui Costa, lamentou a prestação da equipa na primeira parte do jogo ante o Sporting de Braga (derrota por 3-1 nas meias-finais da Taça da Liga) e assegurou que o facto de a equipa passar a noite no Seixal não é «castigo».

«Não é uma primeira parte que possamos fazer, saímos derrotados numa competição que queríamos ganhar e a primeira parte não justificou isto», começou por dizer o presidente do Benfica, em declarações aos jornalistas, na zona mista, à saída do estádio, em Leiria.

«Já estava programada a passagem da noite no Seixal, não é uma situação de castigo, é uma situação de prevenção para os próximos jogos. Lamentável é que não estejamos aqui no sábado, por responsabilidade nossa», prosseguiu, respondendo depois sobre se o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, ante o FC Porto, é de «tudo ou nada», assim como o resto do mês de janeiro.

«O Benfica joga sempre tudo ou nada, é verdade que o campeonato é a competição mais importante do ano, mas todas as competições em que o Benfica entra são para ganhar e o que fizemos, sobretudo na primeira parte, não justificava que ganhássemos a competição e lamento muito isso», concluiu.