O Benfica oficializou, esta terça-feira, a contratação de Jakub Kaminski.

O extremo polaco, de 24 anos, chega à Luz oriundo dos alemães do Colónia, a troco de 17 milhões de euros. Segundo os encarnados, o emblema germânico terá ainda direito a receber uma percentagem de 10 por cento do valor da mais-valia obtida numa futura transferência, que será de 25 por cento, caso a mesma ocorra no mercado de verão de 2026.

Kaminski, internacional polaco em 31 ocasiões, assinou contrato até 2031, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Formado no Lech Poznan, Kaminski mudou-se para a Alemanha em 2022 e passou três épocas no Wolfsburgo. Na temporada passada, ao serviço do Colónia, marcou sete golos e fez três assistências em 36 jogos.

O polaco é o terceiro reforço dos encarnados para a nova temporada, depois dos centrais Gabriel Índio e Clément Lenglet.

O comunicado do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o 1. FC Köln para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Jakub Piotr Kaminski, por um montante de € 17M (dezassete milhões de euros).

A Benfica SAD irá assumir a responsabilidade pelos encargos com o mecanismo de solidariedade que será distribuído aos clubes terceiros que participaram na formação do jogador.

Mais se informa que o 1. FC Köln terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, a qual será de 25%, caso a mesma ocorra no mercado de verão de 2026.

A Benfica SAD celebrou um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2031, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 60M (sessenta milhões de euros).»