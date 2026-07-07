OFICIAL: Kaminski é reforço do Benfica por 17 milhões de euros
Extremo polaco chega do Colónia e fica com cláusula de rescisão de 60 milhões
Extremo polaco chega do Colónia e fica com cláusula de rescisão de 60 milhões
O Benfica oficializou, esta terça-feira, a contratação de Jakub Kaminski.
O extremo polaco, de 24 anos, chega à Luz oriundo dos alemães do Colónia, a troco de 17 milhões de euros. Segundo os encarnados, o emblema germânico terá ainda direito a receber uma percentagem de 10 por cento do valor da mais-valia obtida numa futura transferência, que será de 25 por cento, caso a mesma ocorra no mercado de verão de 2026.
Kaminski, internacional polaco em 31 ocasiões, assinou contrato até 2031, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.
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Formado no Lech Poznan, Kaminski mudou-se para a Alemanha em 2022 e passou três épocas no Wolfsburgo. Na temporada passada, ao serviço do Colónia, marcou sete golos e fez três assistências em 36 jogos.
O polaco é o terceiro reforço dos encarnados para a nova temporada, depois dos centrais Gabriel Índio e Clément Lenglet.
O comunicado do Benfica à CMVM:
«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o 1. FC Köln para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Jakub Piotr Kaminski, por um montante de € 17M (dezassete milhões de euros).
A Benfica SAD irá assumir a responsabilidade pelos encargos com o mecanismo de solidariedade que será distribuído aos clubes terceiros que participaram na formação do jogador.
Mais se informa que o 1. FC Köln terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, a qual será de 25%, caso a mesma ocorra no mercado de verão de 2026.
A Benfica SAD celebrou um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2031, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 60M (sessenta milhões de euros).»