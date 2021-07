Luís Filipe Vieira já está no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.

É aí que o presidente do Benfica será presente ao juiz Carlos Alexandre esta tarde, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'. No local, é notório o grande aparato, com um forte dispositivo policial e a presença de muitos jornalistas.

O líder dos encarnados, recorde-se, passou a noite no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide, onde chegou ao início da noite de quarta-feira, depois de ser detido.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Vieira e outras três pessoas – o filho Tiago, e os empresários José António dos Santos e Bruno Macedo – são suspeitas de estarem envolvidas em «negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades».

Os factos ocorridos, acrescenta o DCIAP, registaram-se essencialmente de 2014 até ao presente e são suscetíveis de configurarem «crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento».