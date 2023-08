A Fiorentina confirmou nesta terça-feira a saída de Arthur Cabral, avançado brasileiro que vai ser reforço do Benfica.

O jogador recebeu o prémio de melhor marcador da Conference League, e o clube viola desejou-lhe «boa sorte na próxima aventura».

A mensagem surge pouco depois de ter surgido um vídeo de Arthur Cabral a despedir-se dos adeptos da Fiorentina.

Recorde-se que, como o Maisfutebol noticiou, o avançado brasileiro é o avançado escolhido pelo Benfica para substituir Gonçalo Ramos.

Il Direttore Generale Joe Barone consegna ad Arthur Cabral la scapra d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League, ringraziandolo per aver onorato la maglia viola e augurandogli buona fortuna per la sua prossima avventura. Grazie Arthur💜⚜️ pic.twitter.com/0CEPkgpkch