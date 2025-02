O Benfica confirmou, na manhã deste domingo, os contornos das lesões de Alex Bah e Manu Silva, sofridas com três minutos de intervalo durante o duelo com o Moreirense.

Bah foi substituído aos 34 minutos, de maca, e aos 37 minutos foi a vez de Manu Silva ser retirado da mesma forma do encontro.

Alex Bah e Manu Silva sofreram ambos uma «entorse do joelho esquerdo com rotura completa do ligamento cruzado anterior».

O tempo de paragem é estimado para esta lesão, pelos especialistas, é de entre os seis e os nove meses. Ou seja, é praticamente certo que acabou a época dos dois atletas.