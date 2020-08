Este domingo, dia 8 de agosto, o Benfica continuará os primeiros preparativos para a nova temporada. Depois dos exames médicos, os encarnados farão a habitual bateria de testes físicos, um dia antes de começarem a treinar sob a orientação de Jorge Jesus.

No automobilismo, destaque para o Grande Prémio dos 70 anos da Fórmula 1, em Silverstone. A corrida tem início às 14h10 e transmissão na Eleven Sports.

Na Fórmula E, António Félix da Costa correrá no aeroporto de Tempelhof, em Berlim, enquanto Miguel Oliveira participará no GP da República Checa, do Mundial de Moto GP, a partir das 13h00.

No futebol, destaque para a primeira jornada da Liga belga e ainda para a continuação da ronda inaugural do Brasileirão, a primeira divisão do Brasil.