O Benfica anunciou este sábado a contratação de Orkun Kökcü, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados informam que chegaram a acordo com o Feyenoord para a transferência do médio de 22 anos por 25 milhões de euros, valor ao qual acrescem cinco milhões de euros «pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de 5 anos».

O internacional turco torna-se, assim, no futebolista mais caro da história das águias: supera os 24 milhões de euros pagos por Darwin Núñez em 2020, ao Almería.

Além disso, o clube neerlandês fica ainda com o direito a receber «uma percentagem do valor de uma maisvalia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada».

Kökcü, revela ainda o Benfica, assinou um contrato válido por cinco épocas, até junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

Depois de cinco anos no Feyenoord, o único clube que representou na carreira, Orkun Kökcü terá assim a primeira experiência no estrangeiro, para ser o substituto de Enzo Fernández no Benfica.