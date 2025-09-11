Bruno Lage, treinador do Benfica, falou sobre o estado mental de Sudakov, depois de o prédio onde a família do jogador se encontrava ter sido bombardeado na Ucrânia. De seguida, o técnico abordou também as posições que o reforço pode ocupar em campo:

Como está o jogador depois do bombardeamento na Ucrânia

«Nós tivemos a oportunidade de falar com o jogador. É uma situação lamentável. Triste, mas vejo-o a superar. O mais importante é a família estar segura e simultaneamente ele estar feliz por estar connosco. Tal como disse, hoje [quinta-feira] ainda está em modo recuperação por ter estado nos dois jogos [ao serviço da Ucrânia] e pela viagem. Mas já teve o primeiro contacto, breve, com os colegas.»

As posições que Sudakov pode ocupar

«Para além da qualidade que tem, ele pode jogar em várias posições. Segundo médio, numa linha mais à frente, atrás do avançado e pela seleção tem muitas vezes jogado pelas alas. Esses jogadores, que nos oferecem muitas soluções e têm a qualidade como a dele, são sempre bem vindos.»