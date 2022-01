O presidente do Benfica, Rui Costa, em entrevisa à BTV.

Rui Costa explica auditoria que anunciou e que estava em curso:

«A empresa responsável foi a Ernst & Young e apresentou resultados a mim, vice-presidente e nossos advogados. Foi feita a par do que o Ministério Público levou de contratos [na operação Cartão Vermelho]. Não ficou claro que o Benfica tivesse sido lesado. Ficou assim decidido pelos nossos advogados o Benfica não se constituir assistente. Mesmo que quiséssemos fazer alguma coisa em que nos foram entregues esses primeiros três contratos, como há segredo de justiça, não seriamos nós a quebrá-lo. O que advogados, empresa e nós concordámos foi estender esta auditoria aos 55 contratos que estão a ser investigados. Quisemos levar o processo até ao fim, investigar esses contratos e no final analisar em que ponto está a situação. Se acharmos que devemos ser assistentes, assim o faremos. A acontecer algo, serei intransigente.»

Sobre John Textor:

«Temos tido conversas, ainda esta semana os dois vice-presidentes encarregues falaram com ele. É um processo que está a ser discutido. John Textor não está a comprar ações ao Benfica, mas temos de ver que valor financeiro e desportivo pode aportar. O que posso garantir aos sócios é que podemos discutir com investidores com a garantia que o clube nunca perderá a maioria da SAD.»

