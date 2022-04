Rafa Silva vai mesmo falhar o jogo com o Liverpool, confirmou Nelson Veríssimo. «O Rafa vai ficar de fora», disse à TVI o treinador dos encarnados.

«Em função do que são as características individuais do jogador, é uma baixa que se vai notar. Mas mais do que lamentar é perceber que temos soluções no plantel e o jogador que for escolhido certamente vai dar uma resposta positiva. Lamentar, mas máxima confiança em todos os jogadores», concluiu o técnico.