João Mário foi eleito o melhor médio do mês de setembro na Liga. O jogador do Benfica recolheu 18 por cento dos votos dos treinadores, levando a melhor sobre Matheus Nunes e João Palinha, dupla do Sporting.

O médio internacional português foi peça fundamental na equipa de Jorge Jesus, que durante o mês de setembro venceu os três jogos realizados, não sofrendo qualquer golo. João Mário marcou ainda por uma vez.

Palhinha e Matheus Nunes receberam 14 por cento dos votos cada um.

