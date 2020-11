Mile Svilar decidiu partilhar nas redes sociais algumas fotografias de uma produção na zona histórica de Lisboa, em que surge com camisa aberta e poses típicas de modelo.



Rúben Dias decidiu brincar com o antigo companheiro de equipa do Benfica, lançando a dúvida: «Nova carreira?»



O guarda-redes belga de 21 anos garantiu ao português do Manchester City que não, que nada mudou. Na presente temporada, Svilar fez apenas um jogo pela equipa B do Benfica.