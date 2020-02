Bruno Lage (Benfica), foi eleito o treinador do mês de janeiro na Liga, superiorizando-se a Micael Sequeira (Sp. Braga) e Carlos Carvalhal (Rio Ave).



O treinador do Benfica obteve 28,36 por cento dos vontos, mais que Micael Sequeira (23,13%). Curiosamente, foi o treinador-adjunto do Sporting de Braga a ir a votação, já que Rúben Amorim não pode constar nas fichas de jogo como técnico principal.



Carlos Carvalhal fecha o pódio, com 19,40 por cento dos votos.

