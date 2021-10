O treinador do Benfica, Jorge Jesus, foi eleito pelos colegas de profissão o treinador do mês (Prémio Vítor Oliveira) de setembro na I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quarta-feira a Liga.

No mês em causa, Jorge Jesus comandou o Benfica a três vitórias em três jornadas na competição. Dia 11, os encarnados triunfaram por 5-0 na deslocação ao Santa Clara, seguindo-se uma vitória caseira por 3-1 contra o Boavista (dia 20) e um triunfo também por 3-1, na deslocação ao V. Guimarães, dia 25.

Entretanto, já em outubro, o Benfica perdeu os primeiros pontos possíveis com uma derrota caseira ante o Portimonense (0-1), mas segue líder, com 21 pontos, mais um do que FC Porto e Sporting, ambos com 20.

Jorge Jesus reuniu 41 por cento dos votos, superando Paulo Sérgio (Portimonense) e Bruno Pinheiro (Estoril Praia), que reuniram, respetivamente, 21 e 17 por cento das escolhas.