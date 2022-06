O Liverpool oficializou esta tarde a contratação de Darwin Núñez ao Benfica.

Em comunicado no site oficial, os reds informam que o jogador uruguaio rubricou um contrato de «longa duração». A transferência está ainda, no entanto, pendente de uma licença de trabalho para Darwin, assim como autorização internacional.

Recorde-se que o Benfica já tinha oficializado o negócio à CMVM na madrugada de segunda-feira: os encarnados recebem já 75 milhões de euros, mas o acordo prevê ainda o pagamento de mais cinco milhões de euros assim que Darwin cumpra dez jogos no novo clube. Depois, quando Darwin chegar aos 35 jogos pelo emblema inglês, o Benfica recebe mais cinco milhões de euros, montante que fica por pagar também quando o avançado chegar aos 60 jogos.

Nesse cenário a transferência atinge os 90 milhões de euros, sendo que os restantes dez milhões estão dependentes de vários objetivos individuais e coletivos que podem possibilitar esse encaixe às águias.

Darwin, refira-se, vai ser o número 27 no Liverpool, que pertenceu a Divock Origi nos últimos anos. Em Anfield, será companheiro de equipa do português Diogo Jota e de Luis Díaz, ex-FC Porto.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay