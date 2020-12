O Benfica vai defrontar o Arsenal nos 16avos de final da Liga Europa e os adeptos portugueses recordaram de imediato um duelo passado com a formação londrina. Em 1991, na 2.ª eliminatória da Liga dos Campeões, dois golos de Isaías e um de Kulkov garantiram o triunfo encarnado em Highbury.



Após um empate no primeiro jogo (1-1), Colin Prates colocou o Arsenal em vantagem. Isaías, com o primeiro golo no jogo, levou a decisão para o prolongamento. Aí, o malogrado Kulkov fez o 1-2 para o Benfica e Isaías acabou com as duvidas, bisando no encontro.



Recorde os golos do jogo: