O médio do Benfica, Fredrik Aursnes, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai falhar a deslocação das águias a Braga, estando ainda em dúvida para a final da Taça de Portugal, sabe o Maisfutebol.

Aursnes lesionou-se na preparação da equipa treinada por Bruno Lage para o jogo da 34.ª jornada da Liga, agendado para as 18 horas de sábado, obrigando o técnico a pelo menos uma mudança no onze inicial para o duelo ante o Sporting de Braga, depois do empate a um golo ante o Sporting, na Luz.

Para a final do Jamor, agendada para 25 de maio, também ante o Sporting, o nórdico permanece, nesta altura, em dúvida. Esse será o último jogo da época do Benfica a nível nacional, antes do Mundial de Clubes.

Aursnes, de 29 anos, tem sido peça fundamental no Benfica, sendo o quarto jogador mais utilizado na época 2024/25, com 3930 minutos, num total de 48 jogos. Já contribuiu com três golos e oito assistências.

