O Benfica oficializou esta quarta-feira a transferência de Jair Tavares para o Hibernian. O clube escocês também já confirmou o negócio.

O jovem de 21 anos deixa os encarnados, clube no qual fez toda a formação, e assina pelo emblema da Escócia por quatro épocas, até 2026.

Na temporada transata, Jair Tavares fez quatro golos em 24 jogos pela equipa B do Benfica. Agora, terá a primeira experiência no estrangeiro, ao serviço do Hibernian.