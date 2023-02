O presidente do Benfica, Rui Costa, foi suspenso oito dias e multado em 102 euros, na sequência do Sporting de Braga-Benfica da passada quinta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido na tarde desta quinta-feira, o dirigente dos encarnados foi multado por «uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos».

No final do encontro de Braga, Rui Costa fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, tendo ainda confrontado o árbitro Tiago Martins nas instalações do estádio.

O Benfica foi eliminado no desempate por grandes penalidades (5-4), após o 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

Alexander Bah e Morato, que foram expulsos, cumprem um jogo de suspensão.

O Benfica foi ainda multado em 3.876 euros por «entrada e permanência de materiais pirotécnicos». «Ao minuto 15 e 22 deflagram, na bancada ocupada pelos adeptos da equipa visitante, Benfica, identificados pelos adereços utilizados (camisolas e cachecóis), 2 (dois) flash lights» e «ao minuto 15, 55 e 105 deflagram, na bancada ocupada pelos adeptos da equipa visitante, Benfica, identificados pelos adereços utilizados (camisolas e cachecóis), quatro tochas». Por este mesmo motivo, o Sp. Braga foi multado em 2.448 euros.