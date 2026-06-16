O Benfica já conhece o leque de 13 possíveis adversários na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa 2026/27. O sorteio vai realizar-se em Nyon, na Suíça, nesta quarta-feira, e os encarnados serão cabeças de série.

Antes disso, realizou-se esta terça-feira o sorteio da primeira pré-eliminatória, que retirou os sérvios do Vojvodina e os islandeses do Vestri da lista de possíveis adversários das águias. Isto porque o Vojvodina vai defrontar o Ferencváros nesta fase, enquanto o Vestri terá pela frente o Qarabag. Ora, como Ferencváros e Qarabag são cabeças de série no sorteio da segunda pré-eliminatória, tal como o Benfica, estas duas equipas não poderão defrontar os encarnados, nem os seus adversários, caso sigam em frente, apesar de terem um coeficiente mais baixo no ranking.

Assim, o Benfica poderá ter pela frente o vencedor da eliminatória entre os moldavos do Sheriff Tiraspol e os eslovenos do NK Aluminij; o vencedor da eliminatória entre os ucranianos do Dínamo Kiev e os romenos do Universitatea Cluj; o vencedor da eliminatória entre os croatas do Hajduk Split e os eslovacos do MSK Zilina; o vencedor da eliminatória entre os búlgaros do CSKA Sofia e os irlandeses do Derry City FC.

Além destas equipas, que se irão defrontar na primeira eliminatória (9 e 16 de julho), o Benfica ainda poderá enfrentar cinco equipas que entram na prova ao mesmo tempo das águias: os turcos do Besiktas, os neerlandeses do Twente, os noruegueses do Tromso, os suíços do St. Gallen e os suecos do Hammarby.

A segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa, diga-se, será disputada no dia 23 de julho (primeira mão) e no dia 30 do mesmo mês (segunda mão).

Os possíveis adversários do Benfica na segunda pré-eliminatória

Sheriff Tiraspol (Moldávia) ou NK Aluminij (Eslovénia)*

Dínamo Kiev (Ucrânia) ou FC Universitatea Cluj (Roménia)*

Besiktas (Turquia)

Twente (Países Baixos)

Hajduk Split (Croácia) ou MSK Zilina (Eslováquia)*

Tromso (Noruega)

St. Gallen (Suíça)

CSKA Sofia (Bulgária) ou Derry City FC (Irlanda)*

Hammarby (Suécia)

*jogos da primeira pré-eliminatória