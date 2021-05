Jan Vertonghen foi convocado pela seleção da Bélgica para estar presente no Euro 2020.

O defesa-central, recordista de internacionalizações pelo seu país faz parte da lista de 26 jogadores escalados por Roberto Martínez para a competição e vai assim marcar presença no segundo Europeu da carreira, depois de ter estado presente há cinco anos em França.

Recorde-se que a Bélgica está inserida no Grupo B do Euro juntamente com Dinamarca, Finlândia e Rússia.