O médio argentino Enzo Barrenechea já está em Lisboa, no âmbito da transferência para o Benfica.

Barrenechea chegou a meio desta manhã, perto das 11h45, ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, num voo com origem em Londres.

Acompanhado por Rui Pedro Braz, Barrenechea resistiu às questões dos jornalistas, mas afirmou, de forma lacónica. «Estou muito feliz por estar aqui», disse o médio.

Barrenechea foi ainda questionado sobre se falou com o compatriota Nicolás Otamendi, tendo afirmado que «não».

Tal como noticiado pelo Maisfutebol, Barrenechea está fechado no Benfica e a negociação com o Aston Villa foi fechada por empréstimo de uma época (até junho de 2026), com opção de compra que pode vir a ser obrigatória.

Se o médio argentino cumprir determinados objetivos ao longo da temporada, as águias terão de pagar 15 milhões de euros ao clube inglês, que, na sequência, vai assegurar 30 por cento da mais-valia de uma futura venda.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências