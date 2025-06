Florentino Luís sofreu uma lesão no ombro direito. Mais concretamente uma entorse acromioclavicular.

Durante esta quarta-feira, o médio do Benfica efetuou tratamento e trabalho de ginásio. Florentino está em dúvida para o próximo duelo da equipa de Bruno Lage, diante do Auckland City, na sexta-feira.

Recorde-se que Florentino Luís saiu do último duelo, contra o Boca Juniors, com queixas justamente no ombro direito.

Florentino pode assim falhar o próximo jogo, tal como Andrea Belotti, que está suspenso para os próximos dois duelos, após expulsão contra os argentinos.

O Benfica volta a treinar em Tampa na quinta-feira, por volta das 14 horas. O Benfica-Auckland City decorre pelas 17 hora de sexta-feira.

[Notícia atualizada às 14h56]