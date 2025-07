O futebolista do Benfica, Nuno Félix, tem uma grave lesão no joelho direito. O médio de 21 anos sofreu uma entorse do joelho direito, com rotura completa do ligamento cruzado anterior.

«O Sport Lisboa e Benfica informa sobre a situação clínica do atleta Nuno Félix, que sofreu uma entorse do joelho direito com rotura completa do ligamento cruzado anterior», informou o Benfica, em comunicado, na tarde desta sexta-feira.

O atleta de 21 anos vai, assim, desfalcar o Benfica a nível competitivo por um longo período. Nuno Félix tinha iniciado os trabalhos com a equipa principal, esta semana, às ordens do treinador Bruno Lage, tal como outros bês dos encarnados.

Na época passada, Nuno Félix fez a estreia pela equipa principal do Benfica, pela qual disputou três jogos: dois para a Liga (ante Santa Clara e Boavista) e um contra o Tirsense, para a Taça de Portugal. Fez, ainda, 27 jogos, um golo e três assistências pela equipa B em 2024/25.