O treinador do Benfica, Roger Schmidt, enalteceu o regresso do futebolista português Gonçalo Guedes ao clube, até final da época 2022/23, por empréstimo do Wolverhampton, considerando que são raras estas oportunidades de negócio no mercado de janeiro.

«Penso que no inverno não costuma haver estas oportunidades, porque é um jogador de topo. Como um rapaz do Benfica, que já jogou em clubes de topo, tê-lo de volta no inverno, num empréstimo de meia época, penso que foi uma grande oportunidade», começou por dizer, em declarações na conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 17.ª jornada da Liga.

«Se o jogador quer e temos a oportunidade de ter esta melhoria no inverno, penso que tens de fazer isso. Estamos muito contentes, ele está pronto no treino, está a topo, claro que tem de habituar-se aos colegas, mas penso que é fácil para ele, ele conhece o Benfica. Conheci o Gonçalo antes da conferência de imprensa, o meu sentimento é de que ele está muito feliz», acrescentou.

De resto, Schmidt confessou que ainda vai avaliar Guedes no treino desta sexta-feira para decidir se o leva aos Açores ou não, e falou sobre a posição que antecipa para o português.

«Se vai jogar? Vamos tomar essa decisão mais tarde, depois do treino. Fisicamente ele está pronto e depois tomaremos uma decisão», referiu.

«Acho que no nosso sistema, com um avançado centro e um segundo avançado, onde o Rafa está a jogar, acho que ele pode fazer essa posição. Ele é flexível e pode fazer todas as posições do ataque», continuou.

«Temos de trabalhar Schjelderup e Tengstedt para que possam jogar futebol intenso»

Além de Guedes, também chegaram para o ataque do Benfica nas últimas semanas Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt, dois jovens da Escandinávia que, no entanto, ainda não estão no ponto para serem utilizados pelo germânico.

«Perdemos alguns jogadores, mantivemos o cuidado de substituí-los e reforçar o plantel e penso que fizemos boas transferências. Trouxemos dois jovens da Escandinávia, Schjelderup e Tengstedt, chegaram na semana passada, chegam de uma paragem de seis semanas, temos de trabalhá-los para voltarem na melhor condição física, para que possam jogar futebol intenso», concluiu.