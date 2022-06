O futebolista brasileiro David Neres é reforço do Benfica até 2027.

O extremo de 25 anos, que deixa o Shakhtar Donetsk sem qualquer minuto oficial pelos ucranianos, assinou contrato válido por cinco temporadas, numa transferência feita por 15,3 milhões de euros e oficializada esta segunda-feira.

O internacional brasileiro, que brilhou já na Europa ao serviço do Ajax – clube que representou entre 2016/2017 e a primeira metade da época 2021/22 – fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa chegou a acordo com o Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de € 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros). Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por cinco épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)», refere a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neres tinha trocado o Ajax pelo Shakhtar no início de 2022, mas fruto da invasão russa à Ucrânia, que motivou a suspensão do futebol no país, acabou por não jogar pelos ucranianos.

O atleta brasileiro tinha chegado a Lisboa para assinar contrato e realizar exames médicos no domingo.

Instantes antes da oficialização de Neres no Benfica, foi também formalizado o acordo para a saída de Everton Cebolinha dos encarnados. O destino é o Flamengo, num negócio feito por 13,5 milhões de euros, mas que pode vir a ter valores superiores mediante objetivos.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o Benfica negociava a transferência de Everton para poder, por outro lado, alcançar um acordo final por David Neres, sendo que o salário era um dos fatores que estava, inicialmente, a complicar a operação. Ambos os negócios estão agora consumados.

Depois de Mihailo Ristic, Petar Musa e Alexander Bah, Neres é o quarto reforço oficializado no plantel que vai ser orientado por Roger Schmidt.

Nas primeiras declarações como jogador do Benfica, Neres não mostrou dúvidas quanto à escolha pelo clube e sublinhou a «oportunidade» de voltar a jogar depois de um período de ausência da competição.