OFICIAL: Gonçalo Oliveira deixa Benfica e ruma ao Rennes
Encarnados ficam com opção de recompra
Encarnados ficam com opção de recompra
Gonçalo Oliveira deixou o Benfica e rumou ao Rennes, anunciaram os encarnados. O defesa central de 19 anos deixa assim as águias e assina um contrato válido até 2031 com a equipa francesa. O central rende 3,5 milhões de euros, sendo que o Benfica fica com uma opção de recompra.
Chegou ao Benfica em 2012, na altura para representar os sub-11 encarnados. Passou por todos os escalações de formação do Benfica. Porém, nunca se estreou na equipa principal. Na última temporada, apesar de ter sido muitas vezes convocado, nunca foi aposta de José Mourinho.
Fez nove jogos, um golo e uma assisttência pelos sub-19 na UEFA Youth League. Pela equipa B, que atua na II Liga, marcou três golos e fez uma assistência em 24 jogos.
O internacional sub-21 português viverá, assim, a primeira experiência fora de Portugal, reforçando que terminou na sexta posição da Liga francesa, que garantiu uma vaga na Liga Europa.