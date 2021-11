Rui Costa discursou nesta sexta-feira na cerimónia realizada pelo Benfica, para distinguir os sócios que completaram 25, 50 e 75 anos de ligação efetiva ao clube.

O presidente recém-eleito dos encarnados revelou os seis eixos estratégicos do mandato - plano desportivo, primazia dos sócios e adeptos, sustentabilidade financeira, revisão estatutária, comunicação eficaz e infraestruturas - garantindo que através deles pretenderá assegurar a «clareza em todos os processos».

Rui Costa apelou várias vezes à união e coesão no clube, considerando que esse é um aspeto fundamental para o sucesso desportivo. O dirigente garantiu que saberá ignorar aquilo que diz tratarem-se de tentativas de desestabilizar e dividir e apontou: «Saberemos seguir o rumo que traçámos para o clube e que nos vai deixar mais próximos das vitórias que queremos, do patamar de excelência que ambicionamos. Sabemos bem que futuro queremos para o Benfica e que caminhos temos a percorrer. (...) E apenas esses objetivos - as vitórias em campo, o cumprimento das expectativas dos nossos associados e adeptos, a sustentabilidade financeira e a modernização do clube - condicionarão o nosso mandato», vincou antes de rematar: «Unidos podemos ser imbatíveis.»

Na cerimónia realizada nesta sexta-feira foram homenageados 971 sócios: 653 receberam os emblemas de prata relativos aos 25 anos de sócio, 226 os de ouro (50 anos) e foram entregues 92 anéis de platina a quem completou 75 anos de associativismo. Humberto Coelho, jogador do Benfica entre as décadas de 60 e 80, foi um dos distinguidos.