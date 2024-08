David Neres é reforço do Nápoles!

«O SSC Napoli anuncia que adquiriu definitivamente os serviços desportivos de David Neres ao Benfica», pode ler-se no comunicado oficial.

O extremo brasileiro foi vendido por 28 milhões de euros, mais dois milhões em variáveis, com o Nápoles a ficar com direito a reter o mecanismo de solidariedade de cinco por cento e o Benfica a pagar custos de intermediação de 10 por cento, segundo a SAD encarnadoa comunicou à CMVM. O futebolista de 27 anos assinou contrato até 2029, tal como já tinha avançado o Maisfutebol.

O Benfica também já se despediu do internacional brasileiro, depois de duas épocas de águia ao peito. Ao serviço dos encarnados, desde 2022, fez um total de 55 jogos, marcou 17 golos, apontou 25 assistências e conquistou uma Liga Portuguesa.

Formado no São Paulo, clube onde se estreou a sénior, David Neres seguiu para os Países Baixos em 2016, para representar o Ajax. Depois de cinco épocas e meia no clube neerlandês, o extremo mudou-se para a Ucrânia, de modo a representar o Shakhtar Donetsk, mas não chegou a fazer qualquer jogo antes de se mudar para Portugal.

O comunicado do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com a SSC Napoli S.p.A. para a alienação da totalidade dos direitos do jogador David Neres, por um montante de € 28.000.000 (vinte e oito milhões de euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 30.000.000 (trinta milhões de euros). Mais se informa que a SSC Napoli S.p.A. terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.»